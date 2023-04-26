У метро Харкова виставили картину із Зеленським та Залужним серед святих

Картину “Україна понад усе. Харківський щоденник війни” заслуженого художника України Олега Лазоренка експонують у вестибюлі на “Пушкінській”.

“Моя картина це маніфест незламності героїзму українського народу. Посвята українським захисникам, волонтерам та харків’янам. Вшановуючи пам’ять, всім загиблим та постраждалим в цій боротьбі присвячується. Незламний козацький дух і сміливість наших сучасників створюють майбутню історію”, – відрекомендував своє творіння сам художник. Його цитує пресслужба метрополітену.

Картина, розміщена в підземці, виконана у техніці мозаїчного квітопису. На ній – безліч обличч як діячів сучасності, так і знаменитих українців минулого, а також – лики святих, що оберігають Україну. Із сучасників на картині Лазоренка без проблем впізнаються Президент України Володимир Зеленський, зображення якого автор розташував між Богородицею та Архангелом Михайлом. А також – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його обличчя – поряд із Тарасом Шевченком.