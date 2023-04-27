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На Купянском направлении враг активно применял беспилотники — Генштаб

Происшествия 18:35   27.04.2023
Елена Нагорная
На Купянском направлении враг активно применял беспилотники — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, но активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Бологовка, Двуречанское и Колодязное.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый и Берестовое.

Читайте также: 10 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами за сутки — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, но активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии.".