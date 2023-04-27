На Купянском направлении враг активно применял беспилотники — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, но активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах РФ. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Бологовка, Двуречанское и Колодязное.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый и Берестовое.
Читайте также: 10 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами за сутки — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Купянском направлении враг активно применял беспилотники — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, но активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии.".