На Куп’янському напрямку ворог активно застосовував безпілотники – Генштаб
Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але активно застосовував безпілотники для корегування вогню артилерії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність супротивника у прикордонних з Україною районах РФ. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне.
На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але активно застосовував безпілотники для корегування вогню артилерії.".