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Получил «патент» РФ и вывез из Харьковщины 1000 т зерна: СБУ поймала предателя

Общество 10:00   28.04.2023
Оксана Горун
Получил «патент» РФ и вывез из Харьковщины 1000 т зерна: СБУ поймала предателя

СБУ задержала очередного коллаборанта из Купянского района.

40-летний местный фермер и частный предприниматель с распростертыми объятиями принял оккупантов. И тут же начал с ними активно сотрудничать.

«В августе прошлого года он получил от агрессора так называемый торговый патент на торговлю зерном. При этом коллаборант взял на себя обязательства по уплате налогов в бюджет страны-агрессора. По данным следствия, за месяц он незаконно вывез в россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн. Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

С «новыми друзьями» при их отступлении фермер не сбежал, а решил «залечь на дно». Но номер не удался.

«Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», — сообщил Абдула.

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Задержанному уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Его отправили в СИЗО. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала очередного коллаборанта из Купянского района".