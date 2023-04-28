Получил «патент» РФ и вывез из Харьковщины 1000 т зерна: СБУ поймала предателя
СБУ задержала очередного коллаборанта из Купянского района.
40-летний местный фермер и частный предприниматель с распростертыми объятиями принял оккупантов. И тут же начал с ними активно сотрудничать.
«В августе прошлого года он получил от агрессора так называемый торговый патент на торговлю зерном. При этом коллаборант взял на себя обязательства по уплате налогов в бюджет страны-агрессора. По данным следствия, за месяц он незаконно вывез в россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн. Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
С «новыми друзьями» при их отступлении фермер не сбежал, а решил «залечь на дно». Но номер не удался.
«Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», — сообщил Абдула.
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Задержанному уже сообщили о подозрении в коллаборационизме. Его отправили в СИЗО. Расследование обстоятельств преступления продолжается.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала очередного коллаборанта из Купянского района".