Отримав “патент” РФ і вивіз з Харківщини 1000 т зерна: СБУ спіймала зрадника
СБУ затримала чергового колаборанта з Куп’янського району.
40-річний місцевий фермер та приватний підприємець із розкритими обіймами прийняв окупантів. І одразу почав з ними активно співпрацювати.
“У серпні минулого року він отримав від агресора так званий “торговий патент на торгівлю зерном”. При цьому колаборант взяв на себе “зобов’язання” щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
З “новими друзями” при їхньому відступі фермер не втік, а вирішив “залягти на дно”. Але номер не вдався.
“Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали“, – повідомив Абдула.
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Затриманому вже повідомили про підозру в колабораціонізмі. Його відправили до СІЗО. Розслідування обставин злочину триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала чергового колаборанта з Куп’янського району".