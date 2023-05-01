Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в мае 2023 года
Какие дни в мае 2023 удачные для выращивания урожая и хорошие для садоводства – в лунном календаре.
Астрологи советуют подкармливать, удобрять и обильно поливать огород с 2-4, 22-26, 29-31 мая.
Высаживать в открытую почву, пересаживать рассаду, кусты, деревья желательно 6, 9-10, 13-15, 17-18 мая.
Прививка, черенкование, прикапывание отводков 6, 9-10 мая.
В мае не советуют обрезать деревья и кустарники.
Борьбу с вредителями, сорняками и паразитами, болезнями рекомендуют организовать 20-21, 27 мая.
Обработка семян перед посадкой 6, 13-15.
Запретные дни для работы на участке: 5, 11-12, 19.
Читайте также: “Слава Украине!” – в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в мае 2023 года»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие дни в мае 2023 удачные для выращивания урожая и хорошие для садоводства – в лунном календаре.".