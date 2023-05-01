Live
  • Понедельник 01.05.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в мае 2023 года

19:00   01.05.2023
Оксана Якушко
Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в мае 2023 года

Какие дни в мае 2023 удачные для выращивания урожая и хорошие для садоводства – в лунном календаре.

Астрологи советуют подкармливать, удобрять и обильно поливать огород с 2-4, 22-26, 29-31 мая.

Высаживать в открытую почву, пересаживать рассаду, кусты, деревья желательно 6, 9-10, 13-15, 17-18 мая.

Прививка, черенкование, прикапывание отводков 6, 9-10 мая.

В мае не советуют обрезать деревья и кустарники.

Борьбу с вредителями, сорняками и паразитами, болезнями рекомендуют организовать 20-21, 27 мая.

Обработка семян перед посадкой 6, 13-15.

Запретные дни для работы на участке: 5, 11-12, 19.

Читайте также: “Слава Украине!” – в Харькове обновляют патриотическую клумбу (видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:17
Серийный донор спермы в Нидерландах стал отцом 550 детям. Его остановил суд
14:13
Шендерович попал в базу «Миротворца»: «Это наши ребята, да, они иногда убийцы»
11:39
Армия РФ обстреляла детский сад в Харьковской области: фото последствий
15:51
С какими проблемами столкнулись украинские дети в иностранных школах за год
14:57
На Харьковщине мужчина с могил погибших воинов ВСУ похитил украинские флаги

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в мае 2023 года»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие дни в мае 2023 удачные для выращивания урожая и хорошие для садоводства – в лунном календаре.".