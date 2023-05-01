Когда лучше сажать огород и ухаживать за садом в мае 2023 года

Какие дни в мае 2023 удачные для выращивания урожая и хорошие для садоводства – в лунном календаре.

Астрологи советуют подкармливать, удобрять и обильно поливать огород с 2-4, 22-26, 29-31 мая.

Высаживать в открытую почву, пересаживать рассаду, кусты, деревья желательно 6, 9-10, 13-15, 17-18 мая.

Прививка, черенкование, прикапывание отводков 6, 9-10 мая.

В мае не советуют обрезать деревья и кустарники.

Борьбу с вредителями, сорняками и паразитами, болезнями рекомендуют организовать 20-21, 27 мая.

Обработка семян перед посадкой 6, 13-15.

Запретные дни для работы на участке: 5, 11-12, 19.