Коли краще саджати городину і доглядати за садом у травні 2023 року
Які дні у травні 2023 року вдалі для вирощування врожаю та гарні для садівництва – у місячному календарі.
Астрологи радять підживлювати, підгодовувати та рясно поливати город із 2-4, 22-26, 29-31 травня.
Висаджувати у відкритий ґрунт, пересаджувати розсаду, кущі, дерева бажано 6, 9-10, 13-15, 17-18 травня.
Щеплення, живцювання, прикопування відводків 6, 9-10 травня.
У травні не радять обрізати дерева та кущі.
Боротьбу зі шкідниками, бур’янами та паразитами, хворобами рекомендують організувати 20-21, 27 травня.
Обробляти насіння перед посадкою радять 6, 13-15 травня.
Заборонені дні на ділянці: 5, 11-12, 19 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 19:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які дні у травні 2023 року вдалі для вирощування врожаю та гарні для садівництва – у місячному календарі.".