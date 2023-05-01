Коли краще саджати городину і доглядати за садом у травні 2023 року

Які дні у травні 2023 року вдалі для вирощування врожаю та гарні для садівництва – у місячному календарі.

Астрологи радять підживлювати, підгодовувати та рясно поливати город із 2-4, 22-26, 29-31 травня.

Висаджувати у відкритий ґрунт, пересаджувати розсаду, кущі, дерева бажано 6, 9-10, 13-15, 17-18 травня.

Щеплення, живцювання, прикопування відводків 6, 9-10 травня.

У травні не радять обрізати дерева та кущі.

Боротьбу зі шкідниками, бур’янами та паразитами, хворобами рекомендують організувати 20-21, 27 травня.

Обробляти насіння перед посадкою радять 6, 13-15 травня.

Заборонені дні на ділянці: 5, 11-12, 19 травня.