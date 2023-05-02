Коммунальщик оказался в земляной ловушке: в «ХТС» сообщили подробности

Пресс-служба КП «ХТС» проинформировала, что в ЧП 1 мая пострадал сотрудник подрядной организации, которая выполняет работы по договору с теплосетями.

«Во время проведения ремонтных работ на тепловой магистрали, на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина, травмировался работник ООО «ИНТЕХ СК», выполняющего работы согласно договору с КП «Харьковские тепловые сети». В результате внезапного сдвига грунта, произошедшего в процессе демонтажа неподвижной бетонной опоры, мужчина получил перелом ноги», — сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Пострадавшего ремонтника из земляной ловушки доставали 14 спасателей. Его передали медикам.

«Мужчина находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ему наложена гипсовая повязка. Все расходы взял себя работодатель», — отметили в «ХТС».