Коммунальщик оказался в земляной ловушке: в «ХТС» сообщили подробности
Пресс-служба КП «ХТС» проинформировала, что в ЧП 1 мая пострадал сотрудник подрядной организации, которая выполняет работы по договору с теплосетями.
«Во время проведения ремонтных работ на тепловой магистрали, на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина, травмировался работник ООО «ИНТЕХ СК», выполняющего работы согласно договору с КП «Харьковские тепловые сети». В результате внезапного сдвига грунта, произошедшего в процессе демонтажа неподвижной бетонной опоры, мужчина получил перелом ноги», — сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Пострадавшего ремонтника из земляной ловушки доставали 14 спасателей. Его передали медикам.
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«Мужчина находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ему наложена гипсовая повязка. Все расходы взял себя работодатель», — отметили в «ХТС».
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба КП «ХТС» проинформировала, что в ЧП 1 мая пострадал сотрудник подрядной организации, которая выполняет работы по договору с теплосетями".