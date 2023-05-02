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Коммунальщик оказался в земляной ловушке: в «ХТС» сообщили подробности

Происшествия 08:43   02.05.2023
Оксана Горун
Коммунальщик оказался в земляной ловушке: в «ХТС» сообщили подробности Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пресс-служба КП «ХТС» проинформировала, что в ЧП 1 мая пострадал сотрудник подрядной организации, которая выполняет работы по договору с теплосетями.

«Во время проведения ремонтных работ на тепловой магистрали, на перекрестке улиц Отакара Яроша и Есенина, травмировался работник ООО «ИНТЕХ СК», выполняющего работы согласно договору с КП «Харьковские тепловые сети». В результате внезапного сдвига грунта, произошедшего в процессе демонтажа неподвижной бетонной опоры, мужчина получил перелом ноги», — сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Пострадавшего ремонтника из земляной ловушки доставали 14 спасателей. Его передали медикам.

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    • «Мужчина находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ему наложена гипсовая повязка. Все расходы взял себя работодатель», — отметили в «ХТС».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба КП «ХТС» проинформировала, что в ЧП 1 мая пострадал сотрудник подрядной организации, которая выполняет работы по договору с теплосетями".