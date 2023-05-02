Комунальник опинився у земляній пастці: у “ХТМ” повідомили подробиці
Пресслужба КП “ХТМ” поінформувала, що в НП 1 травня постраждав співробітник підрядної організації, яка виконує роботи за договором із тепломережами.
“Під час проведення ремонтних робіт на тепловій магістралі, на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна, травмувався працівник ТОВ “ІНТЕХ СК”, який виконує роботи згідно з договором з КП “Харківські теплові мережі”. Внаслідок раптового зсуву ґрунту, що стався в процесі демонтажу нерухомої бетонної опори, чоловік отримав перелом ноги”, – повідомили у КП “Харківські теплові мережі”.
Постраждалого ремонтника із земляної пастки діставали 14 рятувальників. Його передали медикам.
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“Чоловік перебуває в лікарні у задовільному стані. Йому накладено гіпсову пов’язку. Усі витрати взяв себе роботодавець”, – зазначили в “ХТМ”.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “ХТМ” поінформувала, що в НП 1 травня постраждав співробітник підрядної організації, яка виконує роботи за договором із тепломережами".