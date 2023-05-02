Незаконно отдали земли в Саржином яру: прокуратура просит отменить решение ХГС
Пять участков расположенных возле Саржиного яра, стоимостью 10 млн. грн, мэрия незаконно отдала под застройку.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году Харьковский горсовет незаконно разрешил пяти предпринимателям разработать проект землеустройства по отводу земельного участка по улице Ковригинской, чтобы построить там жилой дом, хозяйственные здания и сооружения. Общая площадь указанных земель составляет около 0,5 га, а их стоимость – 10 млн. грн.
Согласно генеральному плану Харькова территория по ул. Ковригинской в Харькове располагается на территории уже существующего жилого многоквартирного дома. Следовательно, месторасположение спорного земельного участка противоречит требованиям градостроительной документации и генеральному плану города. Харьковский городской совет должен был отказать физическому лицу, добавили правоохранители.
Прокуратура направила в суд пять исков о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления.
Читайте также: Предатель в погонах: в оккупированном Изюме полицейский работал на военных РФ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Незаконно отдали земли в Саржином яру: прокуратура просит отменить решение ХГС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять участков расположенных возле Саржиного яра, стоимостью 10 млн. грн, мэрия незаконно отдала под застройку. ".