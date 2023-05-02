Незаконно отдали земли в Саржином яру: прокуратура просит отменить решение ХГС

Пять участков расположенных возле Саржиного яра, стоимостью 10 млн. грн, мэрия незаконно отдала под застройку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2021 году Харьковский горсовет незаконно разрешил пяти предпринимателям разработать проект землеустройства по отводу земельного участка по улице Ковригинской, чтобы построить там жилой дом, хозяйственные здания и сооружения. Общая площадь указанных земель составляет около 0,5 га, а их стоимость – 10 млн. грн.

Согласно генеральному плану Харькова территория по ул. Ковригинской в Харькове располагается на территории уже существующего жилого многоквартирного дома. Следовательно, месторасположение спорного земельного участка противоречит требованиям градостроительной документации и генеральному плану города. Харьковский городской совет должен был отказать физическому лицу, добавили правоохранители.

Прокуратура направила в суд пять исков о признании противоправными и отмене решений органа местного самоуправления.