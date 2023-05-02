Віддали землі у Саржиному яру під забудову: прокуратура оскаржує рішення ХМР

П’ять земельних ділянок, розташованих біля Саржиного яру, вартістю 10 млн грн, мерія незаконно віддала під забудову.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2021 році Харківська міськрада незаконно дозволила п’ятьом підприємцям розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Ковригінській, щоб збудувати там житловий будинок, господарські будівлі та споруди. Загальна площа зазначених земель становить близько 0,5 га, а їхня вартість – 10 млн грн.

Згідно з генеральним планом Харкова на вказаній території по вулиці Ковригінській вже є житловий багатоквартирний будинок. Отже, місце розташування спірної земельної ділянки суперечить вимогам містобудівної документації та генеральному плану міста. Харківська міська рада мала відмовити фізичній особі, додали правоохоронці.

Прокуратура направила до суду п’ять позовів про визнання протиправними та скасування рішень органу місцевого самоврядування.