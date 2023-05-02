Владелец «Киевстара», «Альфа-банка» и «Моршинской» страхует российских воинов

Следствием этой деятельности собственника может стать конфискация имущества олигарха Михаила Фридмана («Киевстара», «Альфа-банка» и «Моршинской»), считает министр Денис Малюська.

Российская компания X5 Retail Group, совладельцем которой является подсанкционный олигарх Михаил Фридман, во время полномасштабного вторжения продолжает сотрудничать с военно-промышленным комплексом рф, а именно – с предприятием «Военторг» Минобороны рф, которое обеспечивает российских военных формой и продуктами питания, выяснили в расследовании «Схемы» (Радио Свобода).

Речь идет о деятельности сети розничных магазинов в рф под общим брендом «Военторг-Пятерочка», созданной в 2014 году и продолжающей разрастаться и во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

В Украине Фридмана знают благодаря деятельности его бизнеса – «Альфа-банк» (ныне это Сенс-банк), «Киевстар», «Моршинская».

Также журналисты выяснили, что «АльфаСтрахование» – это многолетний страховой партнер Росгвардии. За последние 5 лет Росгвардия даже вышла в топ государственных заказчиков услуг АльфаСтрахование. Только ее центральное подразделение заключило с компанией Фридмана контракты на 100 миллионов рублей. А суммарно по рф по меньшей мере – на 280 миллионов.

В Министерстве юстиции обратили внимание на находки журналистов и сообщили, что они могут стать основанием для конфискации принадлежащих олигарху в Украине активов.

«По Фридману у нас было много информации об активах. В этом случае действительно интересно, потому что можно проследить связь с агрессией. Страхование воинских частей – это отлично, – сообщил министр Денис Малюска, – нам нужно доказать коллаборационизм, сотрудничество с агрессией, оправдание агрессии и поддержку агрессии – практически все критерии для конфискации сводятся к этим аспектам. Механизм будет выглядеть так – мы свяжемся с правоохранителями, чтобы они смогли подтвердить эту информацию процессуально и чтобы мы могли предоставить это суду».