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Власник «Київстару», «Альфа-банку» і «Моршинської» страхує російських вояків

Події 19:15   02.05.2023
Оксана Якушко
Власник «Київстару», «Альфа-банку» і «Моршинської» страхує російських вояків

Наслідком цієї діяльності власника може стати конфіскація майна олігарха Михайла Фрідмана («Київстару», «Альфа-банку» та «Моршинської»), вважає міністр Денис Малюська. 

Російська компанія X5 Retail Group, співвласником якої є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом рф, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони рф, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування, з’ясували в розслідуванні . “Схеми” (Радіо Свобода).

Йдеться про діяльність мережі роздрібних магазинів в Росії під спільним брендом «Военторг-Пятерочка», яка була створена у 2014 році і продовжує розростатись і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В Україні Фрідмана знають за діяльністю його бізнесу – Альфа-банк (нині це Сенс-банк), «Київстар», «Моршинська».

Також журналісти з’ясували, що «АльфаСтрахование» – це зокрема багаторічний страховий партнер Росгвардії. За останні п’ять років Росгвардія навіть вийшла в топ державних замовників послуг «АльфаСтрахование». Лише її центральний підрозділ уклав із компанією Фрідмана контрактів на 100 мільйонів рублів. А сумарно по рф щонайменше – на 280 мільйонів.

У Міністерстві юстиції звернули увагу на знахідки журналістів і повідомили, що вони можуть стати підставою для конфіскації активів, які належать олігарху в Україні.

«По Фрідману у нас було багато інформації про активи. В цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією. Страхування військових частин – це чудово, – повідомив міністр Денис Малюська, – нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так – ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально і щоб ми могли це надати суду».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 19:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідком цієї діяльності власника може стати конфіскація майна олігарха Михайла Фрідмана («Київстару», «Альфа-банку» та «Моршинської»), вважає міністр Денис Малюська. ".