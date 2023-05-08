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«Может прийти до сотни ракет»: Свитан предупредил о ночной атаке РФ (видео)

Политика 23:37   08.05.2023
Елена Нагорная
«Может прийти до сотни ракет»: Свитан предупредил о ночной атаке РФ (видео)

Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан призвал украинцев быть в ночь на 9 мая предельно осторожными в связи с возможной масштабной ракетной атакой.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

«Может быть удар ракетами, — предупредил Свитан. — Есть готовность у россиян. Они сегодня 35 Shahed отправили по Киеву и восемь Х-22 по Одессе. Это может быть подготовка к ночной широкомасштабной атаке. Нужно быть сегодня ночью предельно осторожным. У них есть около полусотни ракет крылатых. Могут добавить еще Х-22, Кинжалы, Х-59. То есть, может быть такая же широкомасштабная атака, как и 9 марта. Они ж прямые, как угол дома. Те, кто готовил атаку на 9 мая, могли поставить задачу за пару месяцев создать такую же атаку. И она была четко создана за пару месяцев, то есть 9 марта. Сегодня ночью нужно быть предельно осторожным, может прийти до сотни ракет».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 23:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан призвал украинцев быть в ночь на 9 мая предельно осторожными в связи с возможной масштабной ракетной атакой.".