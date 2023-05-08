“Може прийти до сотні ракет”: Світан попередив про нічну атаку РФ (відео)
Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан закликав українців бути в ніч проти 9 травня дуже обережними у зв’язку з можливою масштабною ракетною атакою.
Про це він сказав в етері YouTube-каналу “Фабрика новин”.
«Може бути удар ракетами, – попередив Світан. — Є готовність у росіян. Вони сьогодні 35 Shahed відправили по Києву і вісім Х-22 по Одесі. Це може бути підготовка до нічної широкомасштабної атаки. Потрібно бути сьогодні вночі дуже обережним. Вони мають близько пів сотні ракет крилатих. Можуть додати ще Х-22, Кинджали, Х-59. Тобто може бути така ж широкомасштабна атака, як і 9 березня. Вони ж прямі, як кут дому. Ті, хто готував атаку на 9 травня, могли поставити завдання за пару місяців створити таку саму атаку. І її було чітко створено за пару місяців, тобто 9 березня. Сьогодні вночі потрібно бути дуже обережним, може прийти до сотні ракет».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 23:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан закликав українців бути в ніч проти 9 травня дуже обережними у зв’язку з можливою масштабною ракетною атакою.".