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Синегубов предположил, что могло быть целью ракетного удара РФ по Харьковщине

Происшествия 11:17   09.05.2023
Елена Нагорная
Синегубов предположил, что могло быть целью ракетного удара РФ по Харьковщине

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона предположил, что оккупанты вечером 8 мая пытались попасть ракетами С-300 по транспортной инфраструктуре. 

«Все ракеты попали в землю. Целились они, наверное, по нашей транспортной инфраструктуре. Потому что рядом других объектов, даже гражданских, нет», — сказал Синегубов.

Он также напомнил, что армия РФ вечером 8 мая запустила по Харьковщине восемь ракет С-300. Шесть из них ударили в землю в поселке Новый Коротич Харьковского района, по одной упали в поселке Солоницевка Харьковского района (повреждена транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке) и селе Цаповка Богодуховского района (поврежден частный дом).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона предположил, что оккупанты вечером 8 мая пытались попасть ракетами С-300 по транспортной инфраструктуре.".