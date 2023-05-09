Синегубов предположил, что могло быть целью ракетного удара РФ по Харьковщине
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона предположил, что оккупанты вечером 8 мая пытались попасть ракетами С-300 по транспортной инфраструктуре.
«Все ракеты попали в землю. Целились они, наверное, по нашей транспортной инфраструктуре. Потому что рядом других объектов, даже гражданских, нет», — сказал Синегубов.
Он также напомнил, что армия РФ вечером 8 мая запустила по Харьковщине восемь ракет С-300. Шесть из них ударили в землю в поселке Новый Коротич Харьковского района, по одной упали в поселке Солоницевка Харьковского района (повреждена транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке) и селе Цаповка Богодуховского района (поврежден частный дом).
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 11:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона предположил, что оккупанты вечером 8 мая пытались попасть ракетами С-300 по транспортной инфраструктуре.".