Синегубов предположил, что могло быть целью ракетного удара РФ по Харьковщине

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона предположил, что оккупанты вечером 8 мая пытались попасть ракетами С-300 по транспортной инфраструктуре.

«Все ракеты попали в землю. Целились они, наверное, по нашей транспортной инфраструктуре. Потому что рядом других объектов, даже гражданских, нет», — сказал Синегубов.

Он также напомнил, что армия РФ вечером 8 мая запустила по Харьковщине восемь ракет С-300. Шесть из них ударили в землю в поселке Новый Коротич Харьковского района, по одной упали в поселке Солоницевка Харьковского района (повреждена транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке) и селе Цаповка Богодуховского района (поврежден частный дом).