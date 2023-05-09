Синєгубов припустив, що могло бути ціллю ракетного удару РФ по Харківщині
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону припустив, що окупанти увечері 8 травня намагалися влучити ракетами С-300 у транспортну інфраструктуру.
“Усі ракети влучили в землю. Цілили вони, напевно, по нашій транспортній інфраструктурі. Тому що поруч інших об’єктів, навіть цивільних, немає”, – сказав Синєгубов.
Він також нагадав, що армія РФ увечері 8 травня запустила по Харківщині вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджено приватний будинок).
Читайте також: Щонайменше п’ять ракет випустила РФ по об’єкту інфраструктури під Харковом – прокуратура (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов припустив, що могло бути ціллю ракетного удару РФ по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 11:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону припустив, що окупанти увечері 8 травня намагалися влучити ракетами С-300 у транспортну інфраструктуру. ".