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Синєгубов припустив, що могло бути ціллю ракетного удару РФ по Харківщині

Події 11:17   09.05.2023
Олена Нагорна
Синєгубов припустив, що могло бути ціллю ракетного удару РФ по Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону припустив, що окупанти увечері 8 травня намагалися влучити ракетами С-300 у транспортну інфраструктуру. 

“Усі ракети влучили в землю. Цілили вони, напевно, по нашій транспортній інфраструктурі. Тому що поруч інших об’єктів, навіть цивільних, немає”, – сказав Синєгубов.

Він також нагадав, що армія РФ увечері 8 травня запустила по Харківщині вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджено приватний будинок).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону припустив, що окупанти увечері 8 травня намагалися влучити ракетами С-300 у транспортну інфраструктуру. ".