Синєгубов припустив, що могло бути ціллю ракетного удару РФ по Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону припустив, що окупанти увечері 8 травня намагалися влучити ракетами С-300 у транспортну інфраструктуру.

“Усі ракети влучили в землю. Цілили вони, напевно, по нашій транспортній інфраструктурі. Тому що поруч інших об’єктів, навіть цивільних, немає”, – сказав Синєгубов.

Він також нагадав, що армія РФ увечері 8 травня запустила по Харківщині вісім ракет С-300. Шість із них ударили в землю у селищі Новий Коротич Харківського району, по одній впали у селищі Солоницівка Харківського району (пошкоджена транспортна інфраструктура, сталася пожежа у лісопосадці) та селі Цапівка Богодухівського району (пошкоджено приватний будинок).