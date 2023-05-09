В Харькове в сквере обнаружили стихийное кладбище животных (фото)
В сквере, расположенном между улицами Танкопия, Харьковских дивизий и Жасминовый бульвар в Слободском районе Харькова, рядом с многоэтажками, местные жители устроили несанкционированное кладбище животных.
Об этом сообщили в КП «Центр обращения с животными».
«Несмотря на то, что этот сквер считается курортной зоной для отдыха и прогулок, местные прозвали его «Собачье поле». Скорее всего, владельцы умерших животных не понимают, какой вред они наносят природе и какие страшные последствия несут такие действия», — рассказали в КП.
В КП отметили, что незаконные захоронения животных загрязняют окружающую среду, почву и грунтовые воды. Также в землю могут попасть опасные вирусы и бактерии, от которых могло умереть животное. Кроме того, останки животных из стихийного захоронения раскапывают бездомные собаки и лисы.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сквере, расположенном между улицами Танкопия, Харьковских дивизий и Жасминовый бульвар в Слободском районе Харькова, рядом с многоэтажками, местные жители устроили несанкционированное кладбище животных.".