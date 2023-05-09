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В Харькове в сквере обнаружили стихийное кладбище животных (фото)

Общество 13:12   09.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове в сквере обнаружили стихийное кладбище животных (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

В сквере, расположенном между улицами Танкопия, Харьковских дивизий и Жасминовый бульвар в Слободском районе Харькова, рядом с многоэтажками, местные жители устроили несанкционированное кладбище животных.

Об этом сообщили в КП «Центр обращения с животными».

«Несмотря на то, что этот сквер считается курортной зоной для отдыха и прогулок, местные прозвали его «Собачье поле». Скорее всего, владельцы умерших животных не понимают, какой вред они наносят природе и какие страшные последствия несут такие действия», — рассказали в КП.

В КП отметили, что незаконные захоронения животных загрязняют окружающую среду, почву и грунтовые воды. Также в землю могут попасть опасные вирусы и бактерии, от которых могло умереть животное. Кроме того, останки животных из стихийного захоронения раскапывают бездомные собаки и лисы.

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Фото: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сквере, расположенном между улицами Танкопия, Харьковских дивизий и Жасминовый бульвар в Слободском районе Харькова, рядом с многоэтажками, местные жители устроили несанкционированное кладбище животных.".