В Харькове в сквере обнаружили стихийное кладбище животных (фото)

В сквере, расположенном между улицами Танкопия, Харьковских дивизий и Жасминовый бульвар в Слободском районе Харькова, рядом с многоэтажками, местные жители устроили несанкционированное кладбище животных.

Об этом сообщили в КП «Центр обращения с животными».

«Несмотря на то, что этот сквер считается курортной зоной для отдыха и прогулок, местные прозвали его «Собачье поле». Скорее всего, владельцы умерших животных не понимают, какой вред они наносят природе и какие страшные последствия несут такие действия», — рассказали в КП.

В КП отметили, что незаконные захоронения животных загрязняют окружающую среду, почву и грунтовые воды. Также в землю могут попасть опасные вирусы и бактерии, от которых могло умереть животное. Кроме того, останки животных из стихийного захоронения раскапывают бездомные собаки и лисы.