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В Харкові у сквері виявили стихійний цвинтар тварин (фото)

Суспільство 13:12   09.05.2023
Вікторія Яковенко
В Харкові у сквері виявили стихійний цвинтар тварин (фото) Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

У сквері, розташованому між вулицями Танкопія, Харківських дивізій та Жасминовий бульвар у Слобідському районі Харкова, поряд з багатоповерхівками, місцеві жителі влаштували несанкціонований цвинтар тварин.

Про це повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

“Попри те, що цей сквер вважається курортною зоною для відпочинку та прогулянок, місцеві прозвали його “Собаче поле”. Скоріш за все власники померлих тварин не розуміють яку шкоду вони завдають природі і які страшні наслідки несуть такі дії”, – розповіли в КП.

У КП зазначили, що незаконні поховання тварин забруднюють довкілля, ґрунт та ґрунтові води. Також у землю можуть потрапити небезпечні віруси та бактерії, від яких могла померти тварина. Окрім того, рештки тварин зі стихійного поховання розкопують безпритульні собаки та лисиці.

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Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 13:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сквері, розташованому між вулицями Танкопія, Харківських дивізій та Жасминовий бульвар у Слобідському районі Харкова, поряд з багатоповерхівками, місцеві жителі влаштували несанкціонований цвинтар тварин.".