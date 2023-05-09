В Харкові у сквері виявили стихійний цвинтар тварин (фото)
У сквері, розташованому між вулицями Танкопія, Харківських дивізій та Жасминовий бульвар у Слобідському районі Харкова, поряд з багатоповерхівками, місцеві жителі влаштували несанкціонований цвинтар тварин.
Про це повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».
“Попри те, що цей сквер вважається курортною зоною для відпочинку та прогулянок, місцеві прозвали його “Собаче поле”. Скоріш за все власники померлих тварин не розуміють яку шкоду вони завдають природі і які страшні наслідки несуть такі дії”, – розповіли в КП.
У КП зазначили, що незаконні поховання тварин забруднюють довкілля, ґрунт та ґрунтові води. Також у землю можуть потрапити небезпечні віруси та бактерії, від яких могла померти тварина. Окрім того, рештки тварин зі стихійного поховання розкопують безпритульні собаки та лисиці.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сквері, розташованому між вулицями Танкопія, Харківських дивізій та Жасминовий бульвар у Слобідському районі Харкова, поряд з багатоповерхівками, місцеві жителі влаштували несанкціонований цвинтар тварин.".