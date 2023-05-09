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Вел «9 мая» и «День флага РФ»: задержали директора дома культуры в Волчанске

Общество 16:00   09.05.2023
Виктория Яковенко
Вел «9 мая» и «День флага РФ»: задержали директора дома культуры в Волчанске Фото: Харьковская областная прокуратура

12 лет тюрьмы грозит 64-летнему директору дома культуры в Волчанске, который во время оккупации города проводил информдеятельность во взаимодействии с военными РФ, вел «пророссийские» мероприятия и призыв жителей поддерживать врага.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации Волчанска директор здания культуры непосредственно был ведущим на российских праздниках «9 мая», «День флага РФ» и на концерте «ансамбля песни и пляски русской армии имени А.В. Александрова».

«Колаборант также провел мероприятие по выдаче первых паспортов граждан РФ жителям временно оккупированного города Волчанск, которое было освещено на пророссийском телевизионном канале», — добавили в прокуратуре.

Также мужчина призывал жителей поддерживать решения и действия РФ.

Сейчас коллаборант находится в СИЗО.

Его обвиняют по фактам коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 лет тюрьмы грозит 64-летнему директору дома культуры в Волчанске, который во время оккупации города проводил информдеятельность во взаимодействии с военными РФ, вел «пророссийские» мероприятия и призыв жителей поддерживать врага.".