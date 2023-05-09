Вів «День прапора РФ»: затримали директора будинку культури у Вовчанську
12 років тюрми загрожує 64-річному директору будинку культури у Вовчанську, який під час окупації міста проводив інформдіяльність у взаємодії з військовими РФ, вів «проросійські» заходи та закликав мешканців підтримувати ворога.
За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації Вовчанська директор будинку культури безпосередньо був ведучим на російських святах «9 травня», «День прапора РФ» та на концерті «ансамблю пісні й танцю російської армії імені О.В. Олександрова».
«Колаборант також провів захід з видачі перших паспортів громадян РФ мешканцям тимчасово окупованого міста Вовчанськ, який було висвітлено на проросійському телевізійному каналі», – додали у прокуратурі.
Також чоловік закликав людей підтримувати рішення та дії РФ.
Наразі колаборант перебуває у СІЗО.
Його обвинувачують за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років тюрми загрожує 64-річному директору будинку культури у Вовчанську, який під час окупації міста проводив інформдіяльність у взаємодії з військовими РФ, вів «проросійські» заходи та закликав мешканців підтримувати ворога.".