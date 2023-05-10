На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 59 оккупантов, один попал в плен

Также украинские защитники лишили оккупантов двух боевых машин пехоты, беспилотника «Орлан-10» и БМД-4.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«3 боевых столкновения произошло. 555 обстрелов разными калибрами и системами, 12 авианалетов», — рассказал Череватый.

На указанном направлении украинские воины уничтожили 59 оккупантов, 96 получили ранения. Один военный РФ попал в плен.

По словам Череватого, на Купянско-Лиманском направлении враг пытается атаковать, но с несколько меньшей динамикой по сравнению с Бахмутским направлением.