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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 59 оккупантов, один попал в плен

Общество 16:15   10.05.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 59 оккупантов, один попал в плен

Также украинские защитники лишили оккупантов двух боевых машин пехоты, беспилотника «Орлан-10» и БМД-4. 

Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«3 боевых столкновения произошло. 555 обстрелов разными калибрами и системами, 12 авианалетов», — рассказал Череватый.

На указанном направлении украинские воины уничтожили 59 оккупантов, 96 получили ранения. Один военный РФ попал в плен.

По словам Череватого, на Купянско-Лиманском направлении враг пытается атаковать, но с несколько меньшей динамикой по сравнению с Бахмутским направлением.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также украинские защитники лишили оккупантов двух боевых машин пехоты, беспилотника «Орлан-10» и БМД-4.  ".