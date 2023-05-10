На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 59 окупантів, один потрапив у полон

Також українські захисники позбавили окупантів двох бойових машин піхоти, безпілотника «Орлан-10» та БМД-4.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«3 бойових зіткнення відбулося. 555 обстрілів різними калібрами та системами, 12 авіанальотів», – розповів Череватий.

На вказаному напрямку українські воїни знищили 59 окупантів, 96 отримали поранення. Один військовий РФ потрапив у полон.

За словами Череватого, на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагається атакувати, але з дещо меншою динамікою у порівнянні із Бахмутським напрямком.