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На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 59 окупантів, один потрапив у полон

Суспільство 16:15   10.05.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 59 окупантів, один потрапив у полон

Також українські захисники позбавили окупантів двох бойових машин піхоти, безпілотника «Орлан-10» та БМД-4.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«3 бойових зіткнення відбулося. 555 обстрілів різними калібрами та системами, 12 авіанальотів», – розповів Череватий.

На вказаному напрямку українські воїни знищили 59 окупантів, 96 отримали поранення. Один військовий РФ потрапив у полон.

За словами Череватого, на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагається атакувати, але з дещо меншою динамікою у порівнянні із Бахмутським напрямком.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 16:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також українські захисники позбавили окупантів двох бойових машин піхоти, безпілотника «Орлан-10» та БМД-4. ".