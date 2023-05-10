На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено 59 окупантів, один потрапив у полон
Також українські захисники позбавили окупантів двох бойових машин піхоти, безпілотника «Орлан-10» та БМД-4.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
«3 бойових зіткнення відбулося. 555 обстрілів різними калібрами та системами, 12 авіанальотів», – розповів Череватий.
На вказаному напрямку українські воїни знищили 59 окупантів, 96 отримали поранення. Один військовий РФ потрапив у полон.
За словами Череватого, на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагається атакувати, але з дещо меншою динамікою у порівнянні із Бахмутським напрямком.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також українські захисники позбавили окупантів двох бойових машин піхоти, безпілотника «Орлан-10» та БМД-4. ".