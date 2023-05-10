У Бахмута враг отступил до 2 км: Сырский рассказал об эффективных контратаках

На Бахмутском направлении украинские защитники на отдельных участках оттеснили российских захватчиков на расстояние до двух километров, сообщает генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, эффективные контратаки удалось провести благодаря продуманной обороне.

«Именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК «Вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли», — рассказал Сырский.

Отдельно Сырский отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии.

Сырский добавил, что Силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед, однако битва за Бахмут продолжается.