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У Бахмута враг отступил до 2 км: Сырский рассказал об эффективных контратаках

Политика 20:57   10.05.2023
Елена Нагорная
У Бахмута враг отступил до 2 км: Сырский рассказал об эффективных контратаках Фото: Александр Сырский

На Бахмутском направлении украинские защитники на отдельных участках оттеснили российских захватчиков на расстояние до двух километров, сообщает генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, эффективные контратаки удалось провести благодаря продуманной обороне.

«Именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК «Вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли», — рассказал Сырский.

Отдельно Сырский отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии.

Сырский добавил, что Силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед, однако битва за Бахмут продолжается.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 20:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении украинские защитники на отдельных участках оттеснили российских захватчиков на расстояние до двух километров, сообщает генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.".