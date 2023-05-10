У Бахмута враг отступил до 2 км: Сырский рассказал об эффективных контратаках
На Бахмутском направлении украинские защитники на отдельных участках оттеснили российских захватчиков на расстояние до двух километров, сообщает генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
По его словам, эффективные контратаки удалось провести благодаря продуманной обороне.
«Именно грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК «Вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли», — рассказал Сырский.
Отдельно Сырский отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь украинской армии.
Сырский добавил, что Силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед, однако битва за Бахмут продолжается.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бахмутском направлении украинские защитники на отдельных участках оттеснили российских захватчиков на расстояние до двух километров, сообщает генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.".