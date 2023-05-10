Під Бахмутом РФ відступила до 2 км: Сирський розповів про ефективні контратаки

На Бахмутському напрямку українські захисники на окремих ділянках відтіснили російських загарбників на відстань до двох кілометрів, повідомляє генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ефективні контратаки вдалося провести завдяки продуманій обороні.

“Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли”, – розповів Сирський.

Окремо Сирський відзначив 3-ту окрему штурмову бригаду, яка в бою завдала ворогові потужного удару та показала могутність української армії.

Сирський додав, що Сили оборони надійно тримають фронт і не дають ворогові просунутися вперед, проте битва за Бахмут триває.