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Під Бахмутом РФ відступила до 2 км: Сирський розповів про ефективні контратаки

Політика 20:57   10.05.2023
Елена Нагорная
Під Бахмутом РФ відступила до 2 км: Сирський розповів про ефективні контратаки

На Бахмутському напрямку українські захисники на окремих ділянках відтіснили російських загарбників на відстань до двох кілометрів, повідомляє генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ефективні контратаки вдалося провести завдяки продуманій обороні.

“Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли”, – розповів Сирський.

Окремо Сирський відзначив 3-ту окрему штурмову бригаду, яка в бою завдала ворогові потужного удару та показала могутність української армії.

Сирський додав, що Сили оборони надійно тримають фронт і не дають ворогові просунутися вперед, проте битва за Бахмут триває.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Під Бахмутом РФ відступила до 2 км: Сирський розповів про ефективні контратаки»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 20:57;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бахмутському напрямку українські захисники на окремих ділянках відтіснили російських загарбників на відстань до двох кілометрів, повідомляє генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.".