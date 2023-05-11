9-классница на Харьковщине продает свои картины на аукционах для помощи ВСУ

Ученица 9 класса Люботинского художественного лицея «Дивосвіт» Вероника Елецкая волонтерит с апреля 2022-го. Юная художница рисует картины, которые потом продает на аукционах, а полученные средства направляет на нужды Вооруженных сил Украины.

История пятнадцатилетней Вероники, уже имеющей государственную награду — медаль «За достоинство и патриотизм» – в сюжете МГ «Объектив».

Вероника Елецкая, волонтер, юная художница

Я учусь в Люботинской художественной школе. Проживаю я в городе Люботин. В нашем городе, когда началась война, началась паника. Люди не понимали, что дальше делать. Не было никакой помощи. Ничего не было в городе. И мы начали искать выходы на волонтеров, чтобы помогать другим людям. И однажды мы вышли и договорились работать.

В начале неравнодушные подростки помогали семьям с детьми, людям с инвалидностью, пожилым и переселенцам. А потом стали помогать военным.

Вероника Елецкая, волонтер, юная художница

Мы познакомились с нашими защитниками. Постепенно начали знакомиться с новыми бригадами. Начали с ними работать. Помогать им тоже, потому что обеспечение было не очень. И им нужна была помощь. Мы начали поставлять им продуктовые наборы, начали собирать деньги на повербанки, тепловизоры, дроны. И как-то так получилось, что я поняла, что нужно делать что-то и самой. Я принялась рисовать и передавать свои картины.

Сейчас Вероника рисует картины и продает на аукционах. Деньги от продаж передает ВСУ.

Вероника Елецкая, волонтер, юная художница

Я сделала свои соцсети в facebook, instagram, telegram. Начала выставлять. Людей это заинтересовало. Мои посты стали появляться в группах города. Люди стали присоединяться, бросать деньги. И так вышло, что я продала картину. Идея у меня сразу была. Это был герб Украины. Я его нарисовала в своем стиле. Как-то получилось, что ее сразу купили. А потом она очутилась в нашей городской больнице. И как-то все постепенно пошло. И уже идет четвертый аукцион.

Вероника отмечает: с началом войны сильно повзрослела. То, что ее беспокоило российское вторжение, сейчас уже кажется неважным. А важно – как можно больше помочь защитникам Украины. За ее деятельность у девушки уже есть награда – медаль «За достоинство и патриотизм».

Вероника Елецкая, волонтер, юная художница

За первый аукцион собрала 5600 грн. На второй аукцион уже вышло 11 000 грн. А на третий вышло 8000. Я сейчас начинаю рисовать уже на трофеях, привозимых из Бахмута, с горячих точек. Я начинаю их разрисовывать, начинаю расписывать ящики и продавать их. То, что было до войны, меня не так интересует, как то, что сейчас. Я стараюсь помогать всем, чем могу. Чем больше меня знают, тем больше я смогу собрать средств на благотворительность. Тем больше будет мой вклад в Победу.