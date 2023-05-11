9-класниця на Харківщині продає свої картини на аукціонах для допомоги ЗСУ

Учениця 9 класу Люботинського мистецького ліцею “Дивосвіт” Вероніка Єлецька волонтерить з квітня 2022-го. Юна художниця малює картини, які потім продає на аукціонах, а отримані кошти спрямовує на потреби Збройних Сил України.

Історія п’ятнадцятирічної Вероніки, яка вже має державну нагороду – медаль “За гідність і патріотизм” – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Вероніка Єлецька, волонтерка, юна художниця

Я навчаюся Люботинській мистецькій школі. Проживаю я в місті Люботин У нашому місті, коли почалася війна, почалася паніка. Люди не розуміли, що далі робити. Не було ніякої допомоги. Нічого не було в місті. І ми почали шукати якісь виходи на волонтерів, щоб допомагати іншим людям. І якось так ми вийшли та домовився працювати.

На початку небайдужі підлітки допомагали родинам із дітьми, людям з інвалідністю, літнім людям і переселенцям. А згодом почали допомагати військовим.

Вероніка Єлецька, волонтерка, юна художниця

Ми познайомилися з нашим захисниками. Поступово почали знайомитися з новими бригадами. Почали з ними працювати. Допомагати їм теж, бо забезпечення було не дуже. І їм потрібна була допомога. Ми почали поставляти їм продуктові набори, почали збирати гроші на повербанки, тепловізори, дрони. І якось так вийшло, що я зрозуміла що треба робити щось і самій. Я почала малювати та передавати свої картини.

Зараз Вероніка малює картини та продає їх на аукціонах. Гроші від продажів передає ЗСУ.

Вероніка Єлецька, волонтерка, юна художниця

Я зробила свої соцмережі у фейсбуці, інстаграмі, телеграмі. Почала виставляти. Людей це зацікавило. Мої пости почали з’являтися в групах міста. Люди почали приєднуватися, кидати гроші. І так вийшло, що я продала картину. Ідея в мене одразу була. Це був герб України. Я його намалювала у своєму стилі. Якось так вийшло, що її одразу купили. А потім вона опинилася в нашій міській лікарні. І якось так все поступово пішло. І вже йде четвертий аукціон.

Вероніка відзначає: з початком війни сильно подорослішала. Те, що її непокоїло до російського вторгнення, зараз уже здається неважливим. А важливе – якомога більше допомогти захисникам України. За свою діяльність дівчина вже має нагороду – медаль “За гідність і патріотизм”.

Вероніка Єлецька, волонтерка, юна художниця

Перший аукціон я зібрала 5600 грн. На другий аукціон вже вийшло 11 000 грн. А на третій вийшло 8000. Я зараз починаю малювати вже на трофеях, які привозять з Бахмута, з гарячих точок. Я починаю їх розмальовувати, починаю розписувати скриньки та продавати їх. Те, що було до війни, мене не так цікавить, як зараз. Я намагаюся допомагати всім, чим можу. Чим більше мене знають, тим більше я зможу зібрати коштів на благодійність. Тим більшим буде мій внесок у Перемогу.