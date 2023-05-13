Находившегося в розыске мужчину задержала полиция Харьковщины
40-летний мужчина оставил место жительства на Харьковщине, предусмотренное решением суда, сообщает Харьковская областная полиция.
«Работники полка полиции особого назначения обнаружили 40-летнего, который находился в розыске, как лицо, покинувшее место жительства, предусмотренное решением суда», — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 989 сообщений о правонарушениях и событиях в Харьковской области.
На причастность к диверсионно-разведывательным группам и проведению пропагандистской деятельности проверяют 17 человек.
На блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 4200 транспортных средств, чтобы предотвратить ввоз в населенные пункты нелегального оружия и наркотиков.
В Харьковской области полицейские разоблачили 4 факта незаконного оборота наркотиков. У нарушителей изъяли наркотики.
Правоохранители обнаружили 4 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина оставил место жительства на Харьковщине, предусмотренное решением суда, сообщает Харьковская областная полиция.".