Находившегося в розыске мужчину задержала полиция Харьковщины

40-летний мужчина оставил место жительства на Харьковщине, предусмотренное решением суда, сообщает Харьковская областная полиция.

«Работники полка полиции особого назначения обнаружили 40-летнего, который находился в розыске, как лицо, покинувшее место жительства, предусмотренное решением суда», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 989 сообщений о правонарушениях и событиях в Харьковской области.

На причастность к диверсионно-разведывательным группам и проведению пропагандистской деятельности проверяют 17 человек.

На блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 4200 транспортных средств, чтобы предотвратить ввоз в населенные пункты нелегального оружия и наркотиков.

В Харьковской области полицейские разоблачили 4 факта незаконного оборота наркотиков. У нарушителей изъяли наркотики.

Правоохранители обнаружили 4 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.