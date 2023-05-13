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Находившегося в розыске мужчину задержала полиция Харьковщины

Происшествия 10:17   13.05.2023
Оксана Якушко
Находившегося в розыске мужчину задержала полиция Харьковщины

40-летний мужчина оставил место жительства на Харьковщине, предусмотренное решением суда, сообщает Харьковская областная полиция.

«Работники полка полиции особого назначения обнаружили 40-летнего, который находился в розыске, как лицо, покинувшее место жительства, предусмотренное решением суда», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 989 сообщений о правонарушениях и событиях в Харьковской области.

На причастность к диверсионно-разведывательным группам и проведению пропагандистской деятельности проверяют 17 человек.

На блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 4200 транспортных средств, чтобы предотвратить ввоз в населенные пункты нелегального оружия и наркотиков.

В Харьковской области полицейские разоблачили 4 факта незаконного оборота наркотиков. У нарушителей изъяли наркотики.

Правоохранители обнаружили 4 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 10:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина оставил место жительства на Харьковщине, предусмотренное решением суда, сообщает Харьковская областная полиция.".