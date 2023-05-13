Чоловіка, який був у розшуку, затримала поліція Харківщини
40-річний чоловік залишив місце проживання на Харківщині, передбачене рішенням суду, повідомляє Харківська обласна поліція.
«Працівники полку поліції особливого призначення виявили 40-річного, який знаходився у розшуку, як особа, що покинула місце проживання, передбачене рішенням суду», – йдеться у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби поліція зареєструвала 989 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.
На причетність до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності перевіряють 17 осіб.
На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів, щоб запобігти ввозу у населені пункти нелегальної зброї та наркотиків.
На Харківщині поліцейські викрили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотики.
Правоохоронці виявили 4 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 10:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний чоловік залишив місце проживання на Харківщині, передбачене рішенням суду, повідомляє Харківська обласна поліція.".