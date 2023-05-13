Чоловіка, який був у розшуку, затримала поліція Харківщини

40-річний чоловік залишив місце проживання на Харківщині, передбачене рішенням суду, повідомляє Харківська обласна поліція.

«Працівники полку поліції особливого призначення виявили 40-річного, який знаходився у розшуку, як особа, що покинула місце проживання, передбачене рішенням суду», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби поліція зареєструвала 989 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.

На причетність до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності перевіряють 17 осіб.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів, щоб запобігти ввозу у населені пункти нелегальної зброї та наркотиків.

На Харківщині поліцейські викрили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотики.

Правоохоронці виявили 4 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.