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Чоловіка, який був у розшуку, затримала поліція Харківщини

Події 10:17   13.05.2023
Оксана Якушко
Чоловіка, який був у розшуку, затримала поліція Харківщини

40-річний чоловік залишив місце проживання на Харківщині, передбачене рішенням суду, повідомляє Харківська обласна поліція.

«Працівники полку поліції особливого призначення виявили 40-річного, який знаходився у розшуку, як особа, що покинула місце проживання, передбачене рішенням суду», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби поліція зареєструвала 989 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.

На причетність до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності перевіряють 17 осіб.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів, щоб запобігти ввозу у населені пункти нелегальної зброї та наркотиків.

На Харківщині поліцейські викрили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотики.

Правоохоронці виявили 4 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний чоловік залишив місце проживання на Харківщині, передбачене рішенням суду, повідомляє Харківська обласна поліція.".