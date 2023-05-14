Враг безуспешно наступал на Харьковщине — Генштаб (карта)
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 14 мая проинформировал о попытках армии РФ наступать в сторону Масютовки и Синьковки.
«На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Ольшаны и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
На Слобожанском направлении, по информации Генштаба, под обстрелами были Александровка и Старица. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что в Старице в результате российского обстрела погибли два человека — мужчина и женщина.
Также Генштаб подтвердил информацию о ракетном ударе по Харькову и Золочеву. Командование ВСУ сообщило о том, что в целом по территории Украины за сутки нанесли шесть ракетных ударов, а также 27 — авиационных и 20 обстрелов из РСЗО.
Наступательные действия враг ведет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Правда, по данным замминистра обороны Анны Маляр, под Бахмутом наступление ВС РФ превращается в отступление. За сегодня Силы обороны отбили у оккупантов более 10 позиций.
Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БПЛА, два из них — типа «Орлан-10» и один — «Supercam». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника», — перечислили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 18:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 14 мая проинформировал о попытках армии РФ наступать в сторону Масютовки и Синьковки".