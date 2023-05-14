Ворог безуспішно наступав на Харківщині – Генштаб (карта)

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 14 травня поінформував про спроби армії РФ наступати в бік Масютівки та Синьківки.

“На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку, за інформацією Генштабу, під обстрілами були Олександрівка та Стариця. Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що в Стариці внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Також Генштаб підтвердив інформацію про ракетний удар по Харкову та Золочеву. Командування ЗСУ повідомило про те, що загалом по території України за добу завдали шість ракетних ударів, а також 27 – авіаційних та 20 обстрілів з РСЗВ.

Наступальні дії ворог веде на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Щоправда, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, під Бахмутом наступ ЗС РФ перетворюється на відступ. За сьогодні Сили оборони відбили в окупантів понад десять позицій.

Загалом за добу сталося 30 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА, два з них – типу “Орлан-10” та один – “Supercam”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника“, – перерахували в ГШ.