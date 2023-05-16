Больше года без света: на Харьковщине начали подключать еще одно село

Руководство Балаклейской громады сообщило о том, что электричество наконец-то дают в село Первомайское.

«Благодаря слаженной работе саперов и РЭС после более года отсутствия электроснабжения начался процесс восстановления света в Первомайском. Сегодня, 16 мая, энергетикам удалось заживить 33 абонента села», — проинформировала пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Первомайское находится на юге от Балаклеи — неподалеку от деоккупированных Байрака и Гусаровки. Прямо рядом с Первомайским проходила линия фронта, что объясняет высокий уровень заминирования территории.

Напомним, в «Харьковоблэнерго» сообщили о своеобразном рекорде, зафиксированном в области. Во время восстановления высоковольтной линии между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района обнаружили аж 250 единиц различных мин.