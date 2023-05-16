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Больше года без света: на Харьковщине начали подключать еще одно село

Общество 20:13   16.05.2023
Оксана Горун
Больше года без света: на Харьковщине начали подключать еще одно село

Руководство Балаклейской громады сообщило о том, что электричество наконец-то дают в село Первомайское.

«Благодаря слаженной работе саперов и РЭС после более года отсутствия электроснабжения начался процесс восстановления света в Первомайском. Сегодня, 16 мая, энергетикам удалось заживить 33 абонента села», — проинформировала пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Первомайское находится на юге от Балаклеи — неподалеку от деоккупированных  Байрака и Гусаровки. Прямо рядом с Первомайским проходила линия фронта, что объясняет высокий уровень заминирования территории.

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    • Напомним, в «Харьковоблэнерго» сообщили о своеобразном рекорде, зафиксированном в области. Во время восстановления высоковольтной линии между селами Граково и Мосьпаново Чугуевского района обнаружили аж 250 единиц различных мин.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Балаклейской громады сообщило о том, что электричество наконец-то дают в село Первомайское".