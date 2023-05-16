Понад рік без світла: на Харківщині почали підключати ще одне село
Керівництво Балаклійської громади повідомило про те, що електрику нарешті дають у село Первомайське.
“Завдяки злагодженій роботі саперів та РЕС після понад рік відсутності електропостачання розпочався процес відновлення світла в селі Первомайське. Сьогодні, 16 травня, енергетикам вдалося заживити 33 абоненти села”, — поінформувала пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
Первомайське знаходиться на півдні від Балаклії – неподалік деокупованих Байраку та Гусарівки. Просто поруч із Первомайським проходила лінія фронту, що пояснює високий рівень замінування території.
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Нагадаємо, в “Харківобленерго” повідомили про своєрідний рекорд, зафіксований в області. Під час відновлення високовольтної лінії між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району виявили аж 250 одиниць різних мін.
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Ви читали новину: «Понад рік без світла: на Харківщині почали підключати ще одне село»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 20:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Балаклійської громади повідомило про те, що електрику нарешті дають у село Первомайське".