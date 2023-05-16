Ремонт дороги на Харьковщине за сто миллионов гривен: суд расторг договор

Прокуратура через суд расторгла договор о текущем среднем ремонте автомобильной дороги местного значения «Богодухов-Валки-Новая Водолага» в Харьковской области общей стоимостью 103 миллиона гривен, потому что он был заключен с подсанкционным предприятием.

Ремонт указанной дороги проводится в рамках государственной программы «Большое строительство», при этом госпредприятие заключило договор на выполнение работ с ООО, в отношении которого в дальнейшем решением СНБО были применены санкции, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Применение указанных санкций приводит к нарушению существенных условий договора, в том числе невозможности своевременного выполнения условий договора, качественного предоставления услуг и т.д.», — отмечают в ведомстве.

Кроме этого, установлено, что поставки асфальтобетонной смеси для ремонта дороги, предоставление услуг по испытательной дорожной лаборатории также осуществляют подсанкционные предприятия.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск окружной прокуратуры в полном объеме.

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