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Ремонт дороги на Харьковщине за сто миллионов гривен: суд расторг договор

Харьков 09:30   16.05.2023
Елена Нагорная
Ремонт дороги на Харьковщине за сто миллионов гривен: суд расторг договор Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура через суд расторгла договор о текущем среднем ремонте автомобильной дороги местного значения «Богодухов-Валки-Новая Водолага» в Харьковской области общей стоимостью 103 миллиона гривен, потому что он был заключен с подсанкционным предприятием.

Ремонт указанной дороги проводится в рамках государственной программы «Большое строительство», при этом госпредприятие заключило договор на выполнение работ с ООО, в отношении которого в дальнейшем решением СНБО были применены санкции, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Применение указанных санкций приводит к нарушению существенных условий договора, в том числе невозможности своевременного выполнения условий договора, качественного предоставления услуг и т.д.», — отмечают в ведомстве.

Кроме этого, установлено, что поставки асфальтобетонной смеси для ремонта дороги, предоставление услуг по испытательной дорожной лаборатории также осуществляют подсанкционные предприятия.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск окружной прокуратуры в полном объеме.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд расторгла договор о текущем среднем ремонте автомобильной дороги местного значения «Богодухов-Валки-Новая Водолага» в Харьковской области общей стоимостью 103 миллиона гривен, потому что он был заключен с подсанкционным предприятием.".