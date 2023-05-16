Ремонт дороги на Харківщині за сто мільйонів гривень: суд розірвав договір

Прокуратура через суд розірвала договір щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення “Богодухів-Валки-Нова Водолага” у Харківській області загальною вартістю 103 мільйони гривень, тому що він був укладений з підсанкційним підприємством.

Ремонт зазначеної дороги проводиться в межах державної програми “Велике будівництво”, при цьому держпідприємство уклало договір на виконання робіт з ТОВ, щодо якого надалі рішенням РНБО було застосовано санкції, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Застосування вказаних санкцій призводить до порушення істотних умов договору, в тому числі неможливості своєчасного виконання умов договору, якісного надання послуг тощо”, – зазначають у відомстві.

Крім цього, встановлено, що постачання асфальтобетонної суміші для ремонту дороги, надання послуг із випробувальної дорожньої лабораторії також здійснюють підсанкційні підприємства.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури в повному обсязі.