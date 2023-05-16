Учителям Харьковщины выплатят долги по зарплатам — Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что в Харьковскую и Херсонскую области отправят резерв образовательной субвенции — более 14,5 млн грн — чтобы погасить долги перед учителями.

«Сегодня Кабмин одобрил распоряжение о погашении задолженности на оплату труда педагогических работников, образовавшуюся на конец 2022 года в местных бюджетах Харьковской и Херсонской областей», — отметили в Минреинтеграции.

По данным министерства, распоряжение предусматривает распределение резерва образовательной субвенции между местными бюджетами — в целом более 14,5 млн гривен.

«Это позволит в полном объеме выплатить задолженность по заработной плате учителям из Харьковщины и Херсонщины», — заверили в министерстве.