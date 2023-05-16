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Учителям Харьковщины выплатят долги по зарплатам — Минреинтеграции

Общество 19:42   16.05.2023
Оксана Горун
Учителям Харьковщины выплатят долги по зарплатам — Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что в Харьковскую и Херсонскую области отправят резерв образовательной субвенции — более 14,5 млн грн  — чтобы погасить долги перед учителями.

«Сегодня Кабмин одобрил распоряжение о погашении задолженности на оплату труда педагогических работников, образовавшуюся на конец 2022 года в местных бюджетах Харьковской и Херсонской областей», — отметили в Минреинтеграции.

По данным министерства, распоряжение предусматривает распределение резерва образовательной субвенции между местными бюджетами — в целом более 14,5 млн гривен.

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«Это позволит в полном объеме выплатить задолженность по заработной плате учителям из Харьковщины и Херсонщины», — заверили в министерстве.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 19:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что в Харьковскую и Херсонскую области отправят резерв образовательной субвенции — более 14,5 млн грн  — чтобы погасить долги перед учителями".