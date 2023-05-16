Вчителям Харківщини виплатять борги із зарплат – Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що до Харківської та Херсонської областей відправлять резерв освітньої субвенції – понад 14,5 млн грн – щоб погасити борги перед учителями.

“Сьогодні Кабмін схвалив розпорядження про погашення заборгованості на оплату праці педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей”, – зазначили в Мінреінтеграції.

За даними міністерства, розпорядження передбачає розподіл резерву освітньої субвенції між місцевими бюджетами – загалом понад 14,5 млн гривень.

“Це дозволить у повному обсязі виплатити заборгованість із заробітної плати вчителям із Харківщини та Херсонщини”, – запевнили в міністерстві.