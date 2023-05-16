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Вчителям Харківщини виплатять борги із зарплат – Мінреінтеграції

Політика 19:42   16.05.2023
Оксана Горун
Вчителям Харківщини виплатять борги із зарплат – Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що до Харківської та Херсонської областей відправлять резерв освітньої субвенції – понад 14,5 млн грн – щоб погасити борги перед учителями.

“Сьогодні Кабмін схвалив розпорядження про погашення заборгованості на оплату праці педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей”, – зазначили в Мінреінтеграції.

За даними міністерства, розпорядження передбачає розподіл резерву освітньої субвенції між місцевими бюджетами – загалом понад 14,5 млн гривень.

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“Це дозволить у повному обсязі виплатити заборгованість із заробітної плати вчителям із Харківщини та Херсонщини”, – запевнили в міністерстві.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 19:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що до Харківської та Херсонської областей відправлять резерв освітньої субвенції – понад 14,5 млн грн – щоб погасити борги перед учителями".