Вчителям Харківщини виплатять борги із зарплат – Мінреінтеграції
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що до Харківської та Херсонської областей відправлять резерв освітньої субвенції – понад 14,5 млн грн – щоб погасити борги перед учителями.
“Сьогодні Кабмін схвалив розпорядження про погашення заборгованості на оплату праці педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей”, – зазначили в Мінреінтеграції.
За даними міністерства, розпорядження передбачає розподіл резерву освітньої субвенції між місцевими бюджетами – загалом понад 14,5 млн гривень.
Читайте також: Ви можете навчити лизоблюдству: в Ізюмі вчителеві пояснили, чому нема зарплати
“Це дозволить у повному обсязі виплатити заборгованість із заробітної плати вчителям із Харківщини та Херсонщини”, – запевнили в міністерстві.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вчителям Харківщини виплатять борги із зарплат – Мінреінтеграції»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 19:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що до Харківської та Херсонської областей відправлять резерв освітньої субвенції – понад 14,5 млн грн – щоб погасити борги перед учителями".