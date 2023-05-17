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Ликвидиованы полсотни оккупантов: успехи ВСУ на Купянско-Лиманском направлении

Происшествия 21:22   17.05.2023
Елена Нагорная
Ликвидиованы полсотни оккупантов: успехи ВСУ на Купянско-Лиманском направлении Фото: кадр из видео

575 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также нанесли 11 авиаударов.

Вблизи Масютовки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине враг пытался атаковать и получил отпор, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В результате девяти боестолкновений 52 оккупанта были убиты и 101 ранен. Также уничтожены вражеские станция РЭБ «Житель», пять минометов, склад с боеприпасами и дрон.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 21:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "575 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также нанесли 11 авиаударов.".