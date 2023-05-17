Ликвидиованы полсотни оккупантов: успехи ВСУ на Купянско-Лиманском направлении

575 артиллерийских обстрелов совершили российские военные в течение суток на Купянско-Лиманском направлении, а также нанесли 11 авиаударов.

Вблизи Масютовки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине враг пытался атаковать и получил отпор, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В результате девяти боестолкновений 52 оккупанта были убиты и 101 ранен. Также уничтожены вражеские станция РЭБ «Житель», пять минометов, склад с боеприпасами и дрон.