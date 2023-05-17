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Ліквідовано пів сотні окупантів: успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Події 21:22   17.05.2023
Олена Нагорна
Ліквідовано пів сотні окупантів: успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

575 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також завдали 11 авіаударів.

Поблизу Масютівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки на Луганщині ворог намагався атакувати та отримав відсіч, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

У результаті дев’яти бойових зіткнень 52 окупанти було вбито і 101 поранено. Також знищені ворожі станція РЕБ “Житель”, п’ять мінометів, склад із боєприпасами та дрон.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 21:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "575 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також завдали 11 авіаударів.".