Ліквідовано пів сотні окупантів: успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
575 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також завдали 11 авіаударів.
Поблизу Масютівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки на Луганщині ворог намагався атакувати та отримав відсіч, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
У результаті дев’яти бойових зіткнень 52 окупанти було вбито і 101 поранено. Також знищені ворожі станція РЕБ “Житель”, п’ять мінометів, склад із боєприпасами та дрон.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "575 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також завдали 11 авіаударів.".