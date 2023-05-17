Ліквідовано пів сотні окупантів: успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку

575 артилерійських обстрілів здійснили російські військові протягом доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також завдали 11 авіаударів.

Поблизу Масютівки Харківської області, а також Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки на Луганщині ворог намагався атакувати та отримав відсіч, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

У результаті дев’яти бойових зіткнень 52 окупанти було вбито і 101 поранено. Також знищені ворожі станція РЕБ “Житель”, п’ять мінометів, склад із боєприпасами та дрон.