В Харькове ликвидируют 12 аварий на водоводах
Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 18 мая, приступили к устранению 12 аварийных ситуаций на водоводах.
В частности, в Новобаварском районе ремонт проводят на вводе в дом по ул. Власенко. Там коммунальщики выполняют замену 30 м технически изношенного трубопровода диаметром 100 мм.
«Параллельно проводим ликвидацию аварийной ситуации на магистрали диаметром 100 мм на ул. Новопригородной. Также в планах — капремонт смотровых колодцев на улицах Юрия Паращука и Конотопской», — сообщил начальник районной службы водопроводных сетей Евгений Сальков.
Накануне ремонтные бригады устранили восемь аварийных ситуаций на водоводах.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 18 мая, приступили к устранению 12 аварийных ситуаций на водоводах.".