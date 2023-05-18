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В Харькове ликвидируют 12 аварий на водоводах

Общество 19:00   18.05.2023
Оксана Якушко
В Харькове ликвидируют 12 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 18 мая, приступили к устранению 12 аварийных ситуаций на водоводах.

В частности, в Новобаварском районе ремонт проводят на вводе в дом по ул. Власенко. Там коммунальщики выполняют замену 30 м технически изношенного трубопровода диаметром 100 мм.

«Параллельно проводим ликвидацию аварийной ситуации на магистрали диаметром 100 мм на ул. Новопригородной. Также в планах — капремонт смотровых колодцев на улицах Юрия Паращука и Конотопской», — сообщил начальник районной службы водопроводных сетей Евгений Сальков.

Накануне ремонтные бригады  устранили восемь аварийных ситуаций на водоводах.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 18 мая, приступили к устранению 12 аварийных ситуаций на водоводах.".