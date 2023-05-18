В Харькове ликвидируют 12 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 18 мая, приступили к устранению 12 аварийных ситуаций на водоводах.

В частности, в Новобаварском районе ремонт проводят на вводе в дом по ул. Власенко. Там коммунальщики выполняют замену 30 м технически изношенного трубопровода диаметром 100 мм.

«Параллельно проводим ликвидацию аварийной ситуации на магистрали диаметром 100 мм на ул. Новопригородной. Также в планах — капремонт смотровых колодцев на улицах Юрия Паращука и Конотопской», — сообщил начальник районной службы водопроводных сетей Евгений Сальков.

Накануне ремонтные бригады устранили восемь аварийных ситуаций на водоводах.