У Харкові усувають 12 аварій на водоводах
Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 18 травня, почали усунення 12 аварійних ситуацій на водоводах.
Зокрема, у Новобаварському районі ремонт проводять на вводі в будинок на вул. Власенка. Там комунальники проводять заміну 30 м технічно зношеного трубопроводу діаметром 100 мм.
«Паралельно проводимо ліквідацію аварійної ситуації на магістралі діаметром 100 мм на вул. Новоприміській. Також у планах – капремонт оглядових колодязів на вулицях Юрія Паращука та Конотопській», – повідомив начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков.
Напередодні ремонтні бригади усунули вісім аварійних ситуацій на водоводах.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 19:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 18 травня, почали усунення 12 аварійних ситуацій на водоводах.".