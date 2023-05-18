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У Харкові усувають 12 аварій на водоводах

Суспільство 19:00   18.05.2023
Оксана Якушко
У Харкові усувають 12 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 18 травня, почали усунення 12 аварійних ситуацій на водоводах.

Зокрема, у Новобаварському районі ремонт проводять на вводі в будинок на вул. Власенка. Там комунальники проводять заміну 30 м технічно зношеного трубопроводу діаметром 100 мм.

«Паралельно проводимо ліквідацію аварійної ситуації на магістралі діаметром 100 мм на вул. Новоприміській. Також у планах – капремонт оглядових колодязів на вулицях Юрія Паращука та Конотопській», – повідомив начальник районної служби водопровідних мереж Євген Сальков.

Напередодні ремонтні бригади усунули вісім аварійних ситуацій на водоводах.

Читайте також: «Харківводоканал» усуває аварію на проспекті Гагаріна

Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 19:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 18 травня, почали усунення 12 аварійних ситуацій на водоводах.".