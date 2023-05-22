В Харькове проводят онлайн-выставку ко Дню памяти жертв политических репрессий

Онлайн-выставку «Распятыми судьбами болит Украина» проводит харьковский ИВЦ «Бузок» на своих страницах в соцсетях.

Выставка проходит с 21 по 26 мая и посвящена Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечают каждое третье воскресенье мая.

«Через террор и репрессии прошли представители всех слоев населения: от научной и творческой интеллигенции до рабочих и крестьян. Советские власти пытались скрыть следы своих преступлений. Места захоронений становились режимными объектами КГБ, доступ к ведомственным архивам был запрещен. Выставка подготовлена по материалам серии книг «Реабилитированные историей. Харьковская область», — сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Ознакомиться с материалами выставки можно на странице ИВЦ «Бузок» в facebook. На данный момент там размещена информация о Гнате Хоткевиче, жизнь которого была связана с Харьковом.