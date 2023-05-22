У Харкові проводять онлайн-виставку до Дня пам’яті жертв політичних репресій

Онлайн-виставку “Розп’ятими долями болить Україна” проводить харківський ІВЦ “Бузок” на своїх сторінках у соцмережах.

Виставка триває з 21 по 26 травня та присвячена Дню пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають кожної третьої неділі травня.

“Через терор і репресії пройшли представники усіх верств населення: від наукової та творчої інтелігенції до робітників і селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об’єктами КДБ, доступ до відомчих архівів був заборонений. Виставку підготовлено за матеріалами серії книг “Реабілітовані історією. Харківська область“, – повідомили у пресслужбі Харківської облради.

Ознайомитись із матеріалами виставки можна на сторінці ІВЦ “Бузок” у фейсбуці. На цей час там розміщена інформація про Гната Хоткевича, життя якого було пов’язане з Харковом.