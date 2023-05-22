У Харкові проводять онлайн-виставку до Дня пам’яті жертв політичних репресій
Онлайн-виставку “Розп’ятими долями болить Україна” проводить харківський ІВЦ “Бузок” на своїх сторінках у соцмережах.
Виставка триває з 21 по 26 травня та присвячена Дню пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають кожної третьої неділі травня.
“Через терор і репресії пройшли представники усіх верств населення: від наукової та творчої інтелігенції до робітників і селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об’єктами КДБ, доступ до відомчих архівів був заборонений. Виставку підготовлено за матеріалами серії книг “Реабілітовані історією. Харківська область“, – повідомили у пресслужбі Харківської облради.
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Ознайомитись із матеріалами виставки можна на сторінці ІВЦ “Бузок” у фейсбуці. На цей час там розміщена інформація про Гната Хоткевича, життя якого було пов’язане з Харковом.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Онлайн-виставку “Розп’ятими долями болить Україна” проводить харківський ІВЦ “Бузок” на своїх сторінках у соцмережах".