Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

У Харкові проводять онлайн-виставку до Дня пам’яті жертв політичних репресій

Анонси 11:08   22.05.2023
Оксана Горун
У Харкові проводять онлайн-виставку до Дня пам’яті жертв політичних репресій

Онлайн-виставку “Розп’ятими долями болить Україна” проводить харківський ІВЦ “Бузок” на своїх сторінках у соцмережах.

Виставка триває з 21 по 26 травня та присвячена Дню пам’яті жертв політичних репресій, який відзначають кожної третьої неділі травня.

“Через терор і репресії пройшли представники усіх верств населення: від наукової та творчої інтелігенції до робітників і селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об’єктами КДБ, доступ до відомчих архівів був заборонений. Виставку підготовлено за матеріалами серії книг “Реабілітовані історією. Харківська область“, – повідомили у пресслужбі Харківської облради.

  • Читайте також: У Харкові проводять онлайн-виставку до Дня пам’яті жертв політичних репресій

    • Ознайомитись із матеріалами виставки можна на сторінці ІВЦ “Бузок” у фейсбуці. На цей час там розміщена інформація про Гната Хоткевича, життя якого було пов’язане з Харковом.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    16:53
    У Харкові приспустили державний прапор
    22:41
    Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)
    16:50
    5 музеїв у Харкові проведуть спільну виставку
    13:00
    Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку
    19:22
    “Незламні”: у Харкові відкрили виставку, задуману під час бомбардувань (сюжет)

  • Категорії: Анонси, Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові проводять онлайн-виставку до Дня пам’яті жертв політичних репресій»; з категорії Анонси на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Онлайн-виставку “Розп’ятими долями болить Україна” проводить харківський ІВЦ “Бузок” на своїх сторінках у соцмережах".