Обстрел Волчанска: есть раненый — подробности от прокуратуры и полиции (фото)

В результате обстрела города Волчанск на Харьковщине есть раненый.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Травмы получил 33-летний житель города.

С осколочными ранениями в состоянии средней тяжести его госпитализировали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также сегодня оккупанты обстреляли Липцы, добавили в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).