Обстрел Волчанска: есть раненый — подробности от прокуратуры и полиции (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В результате обстрела города Волчанск на Харьковщине есть раненый.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Травмы получил 33-летний житель города.
С осколочными ранениями в состоянии средней тяжести его госпитализировали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также сегодня оккупанты обстреляли Липцы, добавили в полиции.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск: есть разрушения — ГСЧС (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрел Волчанска: есть раненый — подробности от прокуратуры и полиции (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела города Волчанск на Харьковщине есть раненый.".