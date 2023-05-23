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Обстрел Волчанска: есть раненый — подробности от прокуратуры и полиции (фото)

Происшествия 15:07   23.05.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Волчанска: есть раненый — подробности от прокуратуры и полиции (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате обстрела города Волчанск на Харьковщине есть раненый.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Травмы получил 33-летний житель города.

С осколочными ранениями в состоянии средней тяжести его госпитализировали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также сегодня оккупанты обстреляли Липцы, добавили в полиции.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 15:07;

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