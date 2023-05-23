Обстріл Вовчанська: є поранений – подробиці від прокуратури та поліції (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є поранений.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Поранення отримав 33-річний житель міста.
З осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості його шпиталізували, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Також сьогодні окупанти обстріляли Липці, додали у поліції.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є поранений.".