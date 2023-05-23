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Обстріл Вовчанська: є поранений – подробиці від прокуратури та поліції (фото)

Події 15:07   23.05.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Вовчанська: є поранений – подробиці від прокуратури та поліції (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є поранений.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Поранення отримав 33-річний житель міста.

З осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості його шпиталізували, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Також сьогодні окупанти обстріляли Липці, додали у поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 15:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є поранений.".