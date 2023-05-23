Обстріл Вовчанська: є поранений – подробиці від прокуратури та поліції (фото)

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині є поранений.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Поранення отримав 33-річний житель міста.

З осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості його шпиталізували, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Також сьогодні окупанти обстріляли Липці, додали у поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).