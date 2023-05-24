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Двое раненых за сутки: в полиции сообщили подробности об обстрелах Харьковщины

Происшествия 11:03   24.05.2023
Оксана Горун
Двое раненых за сутки: в полиции сообщили подробности об обстрелах Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине за сутки ранения из-за российских обстрелов получили двое мужчин — 33 и 56 лет.

Первый из них попал под обстрел в Волчанске.

«Военные россии обстреляли город Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела телесные повреждения получил 33-летний местный житель. С осколочными ранениями его госпитализировали в больницу. В населенном пункте повреждены частные дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

56-летний мужчина получил взрывную травму в Купянске. Он сам обратился к медикам, и его госпитализировали.

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    • В полиции сообщили, что также от обстрелов очередной раз пострадали Липцы, а по Великобурлукской громаде враг нанес удар дронами-камикадзе.

    Последствия обстрелов Харьковщины 23 мая 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 23 мая 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 23 мая 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки ранения из-за российских обстрелов получили двое мужчин — 33 и 56 лет".