Двое раненых за сутки: в полиции сообщили подробности об обстрелах Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине за сутки ранения из-за российских обстрелов получили двое мужчин — 33 и 56 лет.
Первый из них попал под обстрел в Волчанске.
«Военные россии обстреляли город Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела телесные повреждения получил 33-летний местный житель. С осколочными ранениями его госпитализировали в больницу. В населенном пункте повреждены частные дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
56-летний мужчина получил взрывную травму в Купянске. Он сам обратился к медикам, и его госпитализировали.
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В полиции сообщили, что также от обстрелов очередной раз пострадали Липцы, а по Великобурлукской громаде враг нанес удар дронами-камикадзе.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки ранения из-за российских обстрелов получили двое мужчин — 33 и 56 лет".