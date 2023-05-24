Двое раненых за сутки: в полиции сообщили подробности об обстрелах Харьковщины

На Харьковщине за сутки ранения из-за российских обстрелов получили двое мужчин — 33 и 56 лет.

Первый из них попал под обстрел в Волчанске.

«Военные россии обстреляли город Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела телесные повреждения получил 33-летний местный житель. С осколочными ранениями его госпитализировали в больницу. В населенном пункте повреждены частные дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

56-летний мужчина получил взрывную травму в Купянске. Он сам обратился к медикам, и его госпитализировали.

В полиции сообщили, что также от обстрелов очередной раз пострадали Липцы, а по Великобурлукской громаде враг нанес удар дронами-камикадзе.