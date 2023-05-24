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Двоє поранених за добу: у поліції повідомили подробиці про обстріли Харківщини

Події 11:03   24.05.2023
Оксана Горун
Двоє поранених за добу: у поліції повідомили подробиці про обстріли Харківщини Фото: ГУНП у Харківській області

На Харківщині за добу поранення через російські обстріли отримали двоє чоловіків – 33 та 56 років.

Перший із них потрапив під обстріл у Вовчанську.

“Військові росії обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримав 33-річний місцевий мешканець. З осколковими пораненнями його госпіталізували до лікарні. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

56-річний чоловік отримав вибухову травму в Куп’янську. Він сам звернувся до медиків і його госпіталізували.

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    • У поліції повідомили, що також від обстрілів вкотре постраждали Липці, а по Великобурлуцькій громаді ворог завдав удару дронами-камікадзе.

    Наслідки обстрілів Харківщини 23 травня 2023
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 23 травня 2023 2
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 23 травня 2023 3
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу поранення через російські обстріли отримали двоє чоловіків – 33 та 56 років".