Двоє поранених за добу: у поліції повідомили подробиці про обстріли Харківщини
Фото: ГУНП у Харківській області
На Харківщині за добу поранення через російські обстріли отримали двоє чоловіків – 33 та 56 років.
Перший із них потрапив під обстріл у Вовчанську.
“Військові росії обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримав 33-річний місцевий мешканець. З осколковими пораненнями його госпіталізували до лікарні. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
56-річний чоловік отримав вибухову травму в Куп’янську. Він сам звернувся до медиків і його госпіталізували.
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У поліції повідомили, що також від обстрілів вкотре постраждали Липці, а по Великобурлуцькій громаді ворог завдав удару дронами-камікадзе.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу поранення через російські обстріли отримали двоє чоловіків – 33 та 56 років".