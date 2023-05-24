Двоє поранених за добу: у поліції повідомили подробиці про обстріли Харківщини

На Харківщині за добу поранення через російські обстріли отримали двоє чоловіків – 33 та 56 років.

Перший із них потрапив під обстріл у Вовчанську.

“Військові росії обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримав 33-річний місцевий мешканець. З осколковими пораненнями його госпіталізували до лікарні. В населеному пункті пошкоджені приватні будинки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

56-річний чоловік отримав вибухову травму в Куп’янську. Він сам звернувся до медиків і його госпіталізували.

У поліції повідомили, що також від обстрілів вкотре постраждали Липці, а по Великобурлуцькій громаді ворог завдав удару дронами-камікадзе.