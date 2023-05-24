В Харькове спасли кота, который около недели просидел в вентиляции (видео)

Жалкое мяуканье кота сквозь стены услышали жители одной из высоток Харькова. Помочь животному самостоятельно они не могли и вызвали спасателей.

«Услышав его мяуканье, люди начали искать помощь, и обратились в «Спасение животных Харьков». Как оказалось, на чердаке был прямой доступ к вентиляции и скрывалась причина, по которой кот сюда попал. Тут поселились голуби. Котик вычислил их место жительства, но охота оказалась неудачной. И вместо голубей в ловушку попал кот», — сообщили результаты проведенного расследования в организации «Спасение животных Харьков».

Когда спасатели достали кота, он тут же накинулся на еду. Сейчас с животным все в порядке.