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В Харькове спасли кота, который около недели просидел в вентиляции (видео)

Общество 09:33   24.05.2023
Оксана Горун
В Харькове спасли кота, который около недели просидел в вентиляции (видео)

Жалкое мяуканье кота сквозь стены услышали жители одной из высоток Харькова. Помочь животному самостоятельно они не могли и вызвали спасателей.

«Услышав его мяуканье, люди начали искать помощь, и обратились в «Спасение животных Харьков». Как оказалось, на чердаке был прямой доступ к вентиляции и скрывалась причина, по которой кот сюда попал. Тут поселились голуби. Котик вычислил их место жительства, но охота оказалась неудачной. И вместо голубей в ловушку попал кот», — сообщили результаты проведенного расследования в организации «Спасение животных Харьков».

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Когда спасатели достали кота, он тут же накинулся на еду. Сейчас с животным все в порядке.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жалкое мяуканье кота сквозь стены услышали жители одной из высоток Харькова. Помочь животному самостоятельно они не могли и вызвали спасателей".