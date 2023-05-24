В Харькове спасли кота, который около недели просидел в вентиляции (видео)
Жалкое мяуканье кота сквозь стены услышали жители одной из высоток Харькова. Помочь животному самостоятельно они не могли и вызвали спасателей.
«Услышав его мяуканье, люди начали искать помощь, и обратились в «Спасение животных Харьков». Как оказалось, на чердаке был прямой доступ к вентиляции и скрывалась причина, по которой кот сюда попал. Тут поселились голуби. Котик вычислил их место жительства, но охота оказалась неудачной. И вместо голубей в ловушку попал кот», — сообщили результаты проведенного расследования в организации «Спасение животных Харьков».
Читайте также: В Харькове, чтобы спасти кота, хозяева разбили стены на кухне (видео)
Когда спасатели достали кота, он тут же накинулся на еду. Сейчас с животным все в порядке.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове спасли кота, который около недели просидел в вентиляции (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жалкое мяуканье кота сквозь стены услышали жители одной из высоток Харькова. Помочь животному самостоятельно они не могли и вызвали спасателей".