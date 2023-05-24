У Харкові врятували кота, який близько тижня просидів у вентиляції (відео)

Жалюгідне нявкання кота крізь стіни почули жителі однієї з висоток Харкова. Допомогти тварині самостійно вони не могли й викликали рятувальників.

“Почувши його нявкання, люди почали шукати допомогу, й звернулися до “Порятунку тварин Харків”. Як виявилося, на горищі був прямий доступ до вентиляції та ховалася причина, через яку кіт сюди потрапив. Тут оселилися голуби. Котик вирахував їхнє місце проживання, але полювання виявилося невдалим. І замість голубів у пастку потрапив кіт”, – повідомили про результати проведеного розслідування в організації “Порятунок тварин Харків”.

Коли рятувальники дістали кота, він накинувся на їжу. Зараз із твариною все гаразд.