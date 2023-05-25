Холодногорский и Новобаварский районы Харькова «объединили» (видео)

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» создали цветочную композицию, которая символически объединяет два района города — Холодногорский и Новобаварский.

«Теперь харьковчан и гостей при въезде в город встречает разноцветье сурфинии ампельной», — пишут коммунальщики.

Видео: Харьковский горсовет

Как выращивают цветы для парков Харькова, смотрите в сюжете МГ «Объектив».