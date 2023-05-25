Холодногорский и Новобаварский районы Харькова «объединили» (видео)
Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» создали цветочную композицию, которая символически объединяет два района города — Холодногорский и Новобаварский.
«Теперь харьковчан и гостей при въезде в город встречает разноцветье сурфинии ампельной», — пишут коммунальщики.
Видео: Харьковский горсовет
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Как выращивают цветы для парков Харькова, смотрите в сюжете МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» создали цветочную композицию, которая символически объединяет два района города — Холодногорский и Новобаварский.".