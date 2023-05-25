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Холодногорский и Новобаварский районы Харькова «объединили» (видео)

Общество 18:38   25.05.2023
Елена Нагорная
Холодногорский и Новобаварский районы Харькова «объединили» (видео)

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» создали цветочную композицию, которая символически объединяет два района города — Холодногорский и Новобаварский.

«Теперь харьковчан и гостей при въезде в город встречает разноцветье сурфинии ампельной», — пишут коммунальщики.

Видео: Харьковский горсовет

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Как выращивают цветы для парков Харькова, смотрите в сюжете МГ «Объектив».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 18:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» создали цветочную композицию, которая символически объединяет два района города — Холодногорский и Новобаварский.".